Köy Muhtarlığı ve Dernek Başkanlığı tarafından organize edilen şenliğe çok sayıda yerel sanatçı katılacak. Dereyazıcı Köyü Dernek Başkanı H. Uğur Yağmur tarafından düzenlenen ve Köy Muhtarı Turabi Aygün’ün de destek verdiği şenlikte yerel sanatçılardan; Ercan Aygün, Eren Aygün, Onur Sucu, Dinçer Şimşek, İsmail Aslan, Caner Ercan, Sinan Topal ve Hakan Katı’nın sunumları yer alacak.

Tertip Komitesi ise; H. Uğur Yağmur, Turabi Aygün, Selami Aygün, Feyzullah Aygün, Coşkun Atmaca, Ceyhun Gürsel Karakuş, Eren Üzüm ve Deniz Dumanlı’dan oluşuyor.

Bu arada köy halkı, şenlik alanını temizleyerek, böcek, sinek ve diğer haşerelere karşı ilaçladı. Dernek Başkanı Yağmur, tüm Çorum halkını şenlik programına davet etti.

Editör: Haber Merkezi