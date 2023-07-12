Edirne’de 6 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorisindeki pehlivanların yarışıyla başlayan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy ve kategorilerindeki 2 bin 141 pehlivanın kıyasıya yarıştığı müsabakalarla sona erdi.

Başaltı kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü pehlivanı Bekir Eryücel 93 pehlivan arasında üçüncü olarak başpehlivan kategorisine yükseldi. Öte yandan, Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı Efe Rüştü Altuntaş deste küçük boy kategorisinde ikinci, Çorum İl Milli Eğitim Spor Kulübü sporcusu Enes Yasin Kalender ise minik-1 boyda 7 tur geçerek şampiyon oldu.

'Başkan Aşgın Kırkpınar pehlivanlarını ağırladı'

Çorum Belediyesi, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Çorum’u temsil eden 3 güreşçi için karşılama töreni ve konvoy düzenledi. Güreşçiler, şehir turunun ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Güreşçiler için belediye binası önünde davullu zurnalı karşılama yapan Başkan Aşgın, Çorum’u gurur olan sporcuların ödüllerini takdim etti.

'Altın kemer inşallah şehrimize gelecek'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bugün çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Güreşçi kardeşlerimiz, yiğidin harman olduğu yerden çok güzel derecelerle döndü. Bekir Eryücel kardeşimiz de bundan sonraki güreşlerini başpehlivan olarak devam ettirecek. Bekir Eryücel’e çok güveniyoruz, inşallah şehrimize altın kemeri getirecek. Bizler Çorum Belediyesi olarak sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

'Başkan Aşgın’a teşekkür'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da konuşmasında Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti. Çağlar, “Yağlı güreşlerde başarının temeli sistemli çalışmadır. Belediye bünyesinde çok güzel bir sistem oluşturuldu. Belediye Başkanımız da sporun her branşına olduğu gibi ata sporumuz güreşe ciddi destekler veriyor. Bu destekler devam ettiği sürece altın kemer Kırkpınar’dan Çorum’a gelecektir” şeklinde konuştu.