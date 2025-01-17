Çorum-Ankara Hızlı Tren projesinde, Kırıkkale Delice-Çorum hattının ihalesi 75.249.608.232 TL bedel ile Yapı Merkezi-YSE Yapı iş ortaklığına verildi. İhaleyi alan Yapı Merkezi-YSE Yapı iş ortaklığı ile ise Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü iş sözleşmesini imzaladı. Yüksek Hızlı Tren'de 120 kilometrelik Kırıkkale Delice-Çorum hattının yapımı için çalışmalar başlayacak.

YHT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Alınan bilgiye göre, 'Kırıkkale-Delice-Çorum km: 0 000-120 000 Kesimi Yüksek Standartlı Demir Yolu Yapım İşi' ihalesi sonuçlandı. İhaleyi 75.249.608.232 TL teklifi ile kazanan Yapı Merkezi-YSE Yapı iş ortaklığı ile sözleşme imzalandı.



Yaklaşık maliyeti 85.142.058.646 TL olarak belirlenen ihaleye 31 Aralık 2024 tarihinde teklif veren firmalar ve 1. ve 2. oturum teklifleri şöyle olmuştu:

Birinci Oturum - Yapı Merkezi-YSE Yapı: 75.352.689.572 TL

İkinci Oturum - Yapı Merkezi-YSE Yapı: 75.249.608.232 TL

Birinci Oturum - REC Uluslararası İnşaat-Cengiz İnşaat: 84.500.000.000 TL

İkinci Oturum - REC Uluslararası İnşaat-Cengiz İnşaat: 84.500.000.000 TL