Milletvekili Ahlatcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla AHL Park’ta bulunan Mado Kafe’de bir araya geldi.

Konuşmasına hızlı tren ihalesiyle ilgili muhalefetin tutumunu eleştiren Ahlatcı, tren ihalesinin olmaması için çabalayan bir grubun ortaya çıktığını kaydederek, Çorum’un yüz yıllık özlemi ve anasının ak sütü gibi helal olan bu ihaleye hiç kimsenin engel olamayacağını söyledi. Ahlatcı, “Delice-Çorum arası diye küçümseyenler şunu bilsin ki, çok büyük bir aksın ilk ayağı yapılacak. Samsun ile Ankara’nın demiryoluyla birbirine bağlanmasından söz ediyoruz” dedi.

Çorum’un 4 milyar 300 milyon dolarlık ihracat rakamıyla bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise 15’inci büyük ili olduğunu anımsatan Ahlatcı, “Tren projesi sadece sanayi için değil, turizm ve tarım için de çok önemli bir proje. Bu projenin yapımı bize nasip oldu. Tüm vatandaşlarımızın parti ayrımı gözetmeksizin sevinmesi gereken bir olay” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Ahlatcı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Demiryoluyla ilgili CHP Milletvekili Tahtasız her açıklamasında hakarete yönelik bir dil kullanmaya başladı. İlk açıklamasında ‘Bilal’e anlatır gibi anlatıyorum’ diyor. Cumhurbaşkanımızın evladını kast ediyorsan sen düzeysiz bir kişisin. İkinci açıklamasında ise ‘sermayenin avukatlığını üstlenen Yusuf Ahlatcı’ diyor. Bu şekilde hitap etmek doğru değil. Bizler Çorum’da kardeşlik, birlik ve beraberlik istiyoruz. 100 yıllık bir özlemin mutluluğunu hep birlikte yaşayalım istiyoruz.

Tahtasız ya elinde leblebiyle ya da garip maketlerle TBMM Genel Kurulu’nda çıkıp bir şeyler söylüyor. Çorum’la ilgili talebin varsa hazırlarsın dosyanı ve gidersin ilgili bakana iletirsin. Her hafta bir bakanımız TBMM’de nöbet tutuyor. Orada parti ayrımı gözetmeksizin tüm vekillerin talepleri dinleniyor. TBMM şov siyasetine alet edilecek bir yer değil.

Çorum ağır başlı, vakarlı, ihracatta 15’inci sırada olan bir il. Çorum’da başka türlü konuşup Ankara’da başka türlü konuşmanın bir anlamı yok. Çorum’un tarihinde yapılmış en büyük ihalesinde iktidarıyla muhalefetiyle el ele olmamız gerekiyor. Devletin yaptığı ihalelerin tamamı yasaya uygundur. Ankara Büyükşehir Belediyesi şarkıcı ihalesi yaparken açık ihale mi yaptı? Kendilerine gelince suspus olup, Çorum’un en büyük ihalesi yapılınca mı hassasiyetleri kabardı?”

İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Konuşmasının devamında il başkanlığı sürecine de değinen Ahlatcı, “Çorum’da partimizin il başkanlığı seçimi süreci devam ediyor. Teşkilatlarımızda aday olan, görev isteyen tüm kardeşlerimiz kriterlerimize uygun bir yaklaşım sergiliyorlar. Milletvekilleri olarak tüm adaylara eşit mesafedeyiz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Çorum için en iyi arkadaşımızın değerlendirileceğine inanıyorum” dedi.

Ahlatcı’nın toplantısına Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ve çok sayıda mensubu katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ