AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay’ın da hazır bulunduğu ziyarette Çorum’daki kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili görüş alış verişi yapıldı.

Öte yandan Aşgın ve Günay, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı da ziyaret ederek, Çorum’daki sivil toplum kuruluşlarının projelerine verilen destekler nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.

Aşgın’ın Ankara’daki bir sonraki durağı AK Parti Genel Merkezi oldu. Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve Çevre, Şehir, Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ı ziyaret etti.

Editör: SELDA FINDIK