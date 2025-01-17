Çorum’da görülen şap hastalığı sonucu hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Hayvan pazarlarının kapatılmasının ardından Çorum merkez ve Mecitözü İlçelerine bağlı toplam 28 köy koruma ve tedbir amacıyla karantina bölgesi ilan edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 28 köyün muhtarına bir yazı göndererek şap hastalığı sebebiyle koruma ve gözetim altına alınan köyleri sıraladı.

Bir köyde görülen hastalık sonucu 10 km çapındaki koruma ve gözetim bölgesine giren köylerin karantinaya alındığı bildirildi.

İŞTE O KÖYLER:

Karantinaya alınan köylerin isimleri şu şekilde:

Elmalı, Kavacık, Pancarlık, Atçalı, Palabıyık, Karaağaç, Ahmediye, Çomarbaşı, Rıçvanlar, Buget, Yaydiğin, Eskiekin, Kazıklıkaya, Turgut, Tolamehmet, Karapınar, Şekerbey, Yoğunpelit, Çalıca, Kutluca, Hacımusa, Vakıflar, Karacaören, Körücek, Bekişler, Fındıklı, Güngörmez, Çambekiş.

“ALINAN TEDBİRLERE HARFİYEN UYULMALI”

Öte yandan; Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan pazarlarının kapatılmasına ilişkin bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada; hastalığın kontrol altına alınması için yapılan çalışmalara tüm paydaşların destek vermesi istendi.

Editör: Haber Merkezi