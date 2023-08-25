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Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle TCDD Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelen Uraloğlu, Bakanlıkça 2002-2023 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi verdikten sonra 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek proje ve yatırımları açıkladı, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Uraloğlu, teknolojinin ekonomik ve sosyal hayatı etkilediğine işaret ederek, "Bunun ulaşım alanındaki en belirgin yansıması ise hız ve hareketliliğin artması olmuştur. Artan hareketliliğe ayak uydurabilmek için 'sürdürülebilir ulaşım' politikası artık tüm gelişmiş toplumların ortak hedefidir. Bu noktada Bakanlık olarak geleceği bugünden tasarlarken teknolojideki gelişmeleri, küresel trendleri dikkate alıyor, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

“DEMİR YOLLARINA AĞIRLIK VERECEĞİZ”

Demir yollarına ağırlık vereceklerini kaydeden Uroğlu, “2022'de 2.505 olan sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 46 kilometreye çıkardık. Şu andaki demir yolu uzunluğunun da yaklaşık 13 bin 900 kilometre olduğunu da bu vesileyle ifade edeyim. 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 142 kilometreye yükselttik, 181 kilometre olan demir yolu tünel uzunluğunu 373 kilometreye yükselttik. Yüksek hızlı tren ile taşınan toplam yolcu sayısı 76,2 milyona ulaştı” bilgisini paylaştı.

2053'e kadar 168 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirten Uraloğlu, bunun milli gelire 1 trilyon dolarlık katkısı olacağını söyledi.

“225 KİLOMETRE SAATLİK HIZLI TREN SETİNİN TASARIMINA BAŞLADIK”

Uraloğlu, yerli ve milli raylı sistem araçlarında milli banliyö setini prototip üretimi ve tasarımıyla beraber 2024'te yapacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

“225 kilometre saatlik hızlı tren setinin tasarımına da başladık, 2024'te tasarlamış olacağız. 2025'te prototipini üretmiş olacağız. Sonrasında 250 kilometre hıza sahip yüksek hızlı tren setinin tasarımını ve milli metro projesinin tasarımını da 2026'da inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda özel sektörü de özellikle desteklediğimizi bilmenizi isterim. Yeterince kapasite oluştuğu takdirde biz, belki bu sektörden Bakanlık olarak çıkacağız.”

“KIRIKKALE-ÇORUM ARASI 2028’E KADAR BİTECEK”

Bursa Hızlı Tren Hattı'nı 2026'da bitireceklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattımızı 2027'de bitireceğiz. Biz Kapıkule'den girdiğimizde artık Gaziantep'ten hızlı trenle çıkmış olacağız. Ankara'nın İzmir'e bağlantısını sağlayacak yüksek hızlı treni 2028'de bitirmeyi hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geçecek olan ve Uzak Doğu'yu Londra'ya ikinci defa bağlayacak olan demir yolu hattımızı yine planlıyoruz. Karadeniz'e ulaşacak demir yolu hattımızın ilk etapta Kırıkkale ile Çorum arasının 2028'e kadar bitirilmesini planlıyoruz. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren projemizi bitirdik. Bunun fizibilitelerini yapıyoruz. Ankara ile İstanbul arasını iki durakla yaklaşık 80 dakikada kat etmiş olacağız. Bunu da 2028 için iddialı olabilir ama bunu da inşallah ihalesini yapıp bunun da yapım çalışmalarına başlayacağız.”

“HAVALİMANI SAYIMIZI 61'E ÇIKARACAĞIZ”

Hava yollarında 2053'e kadar yaklaşık 19,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

“2028'e kadar da 57 olan havalimanı sayımızı 61'e yükseltmeye hedefliyoruz. 2028'e kadar havalimanlarının genişletilmesi çalışmalarına başladık. Öncelikle Esenboğa, Antalya ve Trabzon'da başladık. Çukurova Havalimanı'nı bu sene sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Yozgat Havalimanı'nı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. Deniz yoluna baktığımızda 2023'te, 217 olan liman sayımızı 255'e çıkarmayı hedefliyoruz. Burada da yaklaşık 3,3 milyar dolarlık yeni yatırım planladık. Mersin ve Adana'da iki ayrı yeni liman düşünüyoruz.”