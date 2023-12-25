Sözcü yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyasının temsilcileriyle basına kapalı bir şekilde yaptığı toplantının notlarını yazdı. Türkmen yazısında Şimşek’in konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağını duyurduğunu söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 Aralık'ta katıldığı bir tv programında gündeme ilişkin değerlendirmesinde, "Kirada yüzde 25 sınırlaması, enflasyonun yüksek olduğu dönemde kiracıyı korumak için aldığımız bir önlemdi. 2024'te enflasyon makul seviyeye gelecek. Dolayısıyla enflasyon düştükçe bu tür tedbirlere artık ihtiyacımız kalmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

İşte Nedim Türkmen’in yazısının ilgili bölümü:

"Bugün sizlerle; Sayın Şimşek‘in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile yaptığı yemekli toplantıda, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan çıkarttığım önemli konuları paylaşmak istiyorum (Paylaşacağım notlar, toplantıda yer alan üç arkadaşımdan aldığım bilgilerdir).

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 ORAN SINIRLAMASI UZATILMAYACAK

Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığımız programa tam desteği var. İster inanın ister inanmayın. Zaten ben seçim sonrasına yönelik beklentilerinizi de anlamlandıramıyorum. Seçim sonrası da bu program aynı şekilde sürecektir, sabır ve kararlılıkla bunu uygulayacağız.

Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak.

Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz.

Firmaların yatırım projeleri için alacakları teknoloji/strateji puanı dikkate alınarak; toplam yatırım tutarı en az 1 milyar Türk Lira’sı olan yatırım projelerine, aracı bankalar kanalıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredi (YTAK) tahsis edilecek vade azami 10 yıl olacak.

Fiyatlama ve geleceğe yönelik beklentilerimizi geçmiş enflasyona değil, beklenen enflasyona göre yapacağız.

Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz.

Cari açığımızın en önemli nedeni 30 milyar doları bulan altın ithalatımız.

Geçen yılın yüksek enflasyonlu ayları, endeks hesaplamasından çıkınca; 2024 yılı ikinci yarısında enflasyonda düşme göreceksiniz.

Bankacılar burada, hepsi iyi insanlar, ancak onlara kural koymazsak memleketin hayrını düşünmezler bildiklerini okurlar, ne yapalım hayatın gerçeği bunlar.

Hammadde ve yarı mamul ithalatındaki yüksek gümrük vergilerinin indirimi, bu aşamada mümkün değil."