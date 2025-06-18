Toplantıda hem mevcut gündem maddeleri karara bağlandı hem de iş dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir sunuma yer verildi.

Toplantının açılışında TSO Meclis Başkan Yardımcısı Erol Taş, katılımcılara teşekkür ederek Çorum ekonomisinin dinamiklerine katkı sağlayacak kararların önemine dikkat çekti. Ardından toplantının gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

OKA’DAN YENİ

TEŞVİK SUNUMU

Toplantının ikinci bölümünde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güncellenen teşvik sistemi hakkında meclis üyelerine kapsamlı bir sunum yaptı. Tuğba Purtul Kılıç, özellikle yatırımcılar için sağlanan yeni destek unsurlarını, bölgesel teşvik uygulamalarındaki değişiklikleri ve yatırım sürecinde yararlanılabilecek hibe, kredi ve vergi avantajlarını detaylı bir şekilde aktardı.

“YATIRIMCILARA ÖNEMLİ

FIRSATLAR BARINDIRIYOR”

Purtul’un sunumunda, yeni teşvik sisteminin Çorum’daki sanayi kuruluşları açısından potansiyel fırsatlar barındırdığı vurgulanırken, meclis üyeleri de güncel bilgiler ışığında teşviklerden daha etkin yararlanmak adına sorular yöneltti. Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Editör: Haber Merkezi