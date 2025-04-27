Çorum Filistin Platformu öncülüğünde “Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk” mitingi gerçekleştirildi.

Siyonist İsrail Gazze’de katliamlarına devam ederken, Çorum’da bu vahşete seyirci kalmak istemeyen yüzlerce kişi sokağa döküldü.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail’i lanetleyen Çorum halkı, Filistin için ayağa kalktı.

“Katil ABD, İsrail’den defol” sloganlarının atıldığı mitinge Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Filistin Platformu adına bir konuşma yapan Hüseyin Kılıç, “Gözlerimizin önünde Filistin halkı, yıllardır süren bir işgal, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleriyle yüzleşmektedir. Özellikle Gazze’de yaşanan olaylar, masum sivillerin hayatını yok eden ciddi bir insani krize yol açmış durumda. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, bu çatışmaların en savunmasız kurbanları olmakta. Gazze denizden ve karadan ablukaya alınmış ve çoluk çocuk herkes açlıkla ölüme terk edilmekte ve eşi benzeri görülmemiş soykırıma uğratılmaktadır” dedi.



“GAZZE ÖLÜYOR İNSANLIK BAKIYOR”

İnsan hakları ve demokrasi deyince mangalda kül bırakmayan ABD ve Avrupa’nın şiddet düşkünü Siyonist soykırımcı İsrail olunca bu devletin katliamlarını meşru müdafaa olarak göstermekten utanmadığını kaydeden Kılıç, İsrail’e etkin bir biçimde silah ve siyasi destek verildiğini, akıl almaz bir tutum içinde Filistinlilerin haklarını savunan öğrencilerin tutuklandığını, destek veren profesörlerin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

“Batılı ülkelerin yönetimleri âdeta İsrail'in esiri olmuş durumdayken, aynı ülkelerin halklarında yaşanan uyanış ve giderek yükselen itirazlar ise bize insanlık adına umut veriyor” diyen Kılıç, Filistin’e özgürlük yürüyüşlerinin zulme sessiz kalmayan vicdanların olduğunu gösterdiğini kaydetti.

“SOYKIRIMCI İSRAİL CEZALANDIRILSIN”

Konuşmasının devamında BM Güvenlik Konseyi’ni uluslararası barış ve güvenlik önünde engel olmayı bırakmaya ve yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran Kılıç, şunları söyledi:

“Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları için en hızlı şekilde soykırımcıları cezalandırmasını bekliyoruz.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki üniversiteleri, bilim insanlarını, aydınları, kültür-sanat insanlarını, kanaat önderlerini, Çorum’da yaşayan büyük-küçük herkesi İsrail’in sivil Gazze halkına yönelik şiddet eylemlerine son vermesi için daha güçlü bir şekilde çağrıda bulunmaya davet ediyoruz.

Dünyanın vicdanlı gazetecilerini, iş insanlarını ve tanınmış insanlarını, batılı medya kuruluşlarının meşrulaştırma yarışına girdiği vahşete dur demeye davet ediyoruz.

İnsan olabilmek vicdan ister, gayret ister. Yaşanan bu vahşet karşısında tek umut, insanların, insan kalabilme gayretidir. İnsanlığın tarihinde siyahı tercih edenler de vardır. Ve onlar muhakkak tarih defterinde birer utanç vesikası olarak yer alacaklardır.”