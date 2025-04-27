Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleşen yemeğe Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili hemşehrimiz Kenan Yaşar, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, BBP İl Başkanı Özkan Yandım ve avukatlar katıldı.

ŞAMPİYON OLAN STAJYER AVUKATLARI PLAKETLERİ VERİLDİ

Programda Karadeniz Bölgesi Kurgusal Duruşma Yarışmasında şampiyon olan Stajyer Avukatlar takımına protokol tarafından plaketleri verildi.

KALIPCI, YEMEĞE KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Baro Başkanı Turan Kalıpcı programda yaptığı konuşmada yemeğe katılan meslektaşlarına teşekkür ederek, “Ayrıca Stajyer Avukatlar takımımızı bir kez daha tebrik ediyor, şampiyon olan takımımızda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi