Güreş Federasyonu tarafından Kütahya’da düzenlenen U17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçilerinden Yakup Kıcık, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Şampiyonanın ilk gününde, 45, 51, 60, 71 ve 92 kilolarda eleme müsabakaları yapıldı ve finalistler belli oldu. 45 kiloda mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Yakup Kıcık, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Kıcık, akşam seansında, Kahramanmaraş Göksu Spor Kulübü’nden Yusuf Kenan Yıldız ile Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Rakibine minderi dar eden Kıcık, 9-3 gibi farklı bir skorla kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.