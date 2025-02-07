Çorum'un Osmancık ilçesi Aydın köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mustafa Aslan (72) KOAH hastalığı tedavisi gördüğü Osmancık Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Aslan için Aydın köyünde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı Aydın köyüne getirilen Aslan için cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Aslan’ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Nuri Uyar, Askerlik Şubesi Başkanı Mehmet Can Fikirci, İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer, askeri erkân, köy halkı ve aile fertleri katıldı.

Editör: İHA AJANS