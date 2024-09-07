Cenaze namazı Cuma Namazına müteakip, Gürleyik Camiinde kılındıktan sonra, Karakuş’un Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına alınarak Gemici Mezarlığına defnedildi.

Karakuş için düzenlenen cenaze törenine Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Askerlik Şubesi Başkan V. Per. Asteğmen Harun Güneştaş, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Osman Barışmaz, gaziler, Askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Furkan Duman, aileye taziyelerini ileterek Türk Bayrağını teslim etti.

Editör: İHA AJANS