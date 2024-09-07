Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz hafta anasınıfları ve birinci sınıflar uyum eğitimine başlamıştı. Bu hafta ise ülke genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci için ders zili çalacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olsun. Bu eğitim öğretim yılında da çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, okula en güvenli şekilde ulaşım sağlaması ve okul bahçelerinde gönül rahatlığı ile sosyalleşmesi her şeyden önemli. Bu sebeple özellikle okul çevrelerinde başta emniyet güçleri olmak üzere yerel yönetimler ve zabıtalar denetimleri en üst seviyede tutarak öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlara göz açtırmamalı” dedi.

“GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik uyarısı yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuklarımız eğitim alıp hayata hazırlanırken okul bahçeleri başta olmak üzere okulların hemen yanı başındaki alanlar için mutlaka tedbirler alınmalı. Özellikle okula giriş çıkışlarda, öğle aralarında ve teneffüs saatlerinde okul çevrelerindeki seyyar satıcılara, hijyenik olmayan gıda satıcılarına ve özellikle zararlı madde satan zehir tüccarlarına karşı çok dikkatli olunmalı. Öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan bu satıcılara kesinlikle göz açtırılmamalı. Bu konuda yetkili merciiler başta olmak üzere ailelere, okul idarelerine, öğretmenlere, okul aile birliklerine ve çevre esnafına büyük görev düşüyor. Aileler baskı kurmadan çocuklara okul kantinleri dışında bir yerden alışveriş yapmamaları gerektiğini iyi anlatmalı. İhtiyaçları okul idareleri tarafından sürekli denetlenen okul kantinlerinden güvenli bir şekilde alışveriş yapılmalı. Öte yandan veliler çocuklarını okula bırakırken özellikle dikkatli olmalı, onları yakından takip etmeli ve şüpheli gördükleri her durumu yetkililere bildirmekten çekinmemeli” şeklinde konuştu.

“KORSAN OKUL SERVİSLERİNE KESİNLİKLE İTİBAR EDİLMEMELİ”

Çocukların okula güvenli ulaşabilmeleri için okul servisi seçimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Başta İstanbul, Ankara ve İzmir’de okul servis ücreti tarifeleri güncellendi. Akaryakıta gelen zamlar, yedek parça ve bakım ücretlerinin yükselmesi, personel giderleri derken okul servis ücretlerinde aile bütçelerini zorlayacak bir artış var. Bu ücret artışlarıyla birlikte piyasada korsan servisler bu yıl daha fazla boy gösterebilir. Ancak velilerimiz daha ucuz diye korsan servislere kesinlikle itibar etmemeli. Çünkü yönetmeliğe göre okul servislerinde şoförün dışında yardımcı personele de ihtiyaç var. Korsan servislerde bunları temin etmek mümkün değil. Çocuklarımızın güvenle okula ulaşabilmesi için Oda’ya kayıtlı, TSE belgeli kamera ve kapı sensörü olan, yardımcı rehber personel bulunduran, aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, kurallara riayet eden, kısacası servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir” diye konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ