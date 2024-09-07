ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, okullar açılırken, ailelerin büyük maddi sıkıntı içine girdiğini belirterek, “Ülkenin kaynakları ne yazık ki hovardaca tüketildi. Asgari ücretliye, memur-işçi ve emekliye insanca yaşanır bir maaş artışı sağlanamadı. Tarım ve hayvancılık çöktü, üretici yüksek maliyet yüzünden ürününü tarlada veya ağacın dalında bırakmak zorunda kalıyor. Bu ortamda, okul kıyafeti-kırtasiye giderleri velilerin belini büküyor. Yarın çocuğunun beslenme çantasına bir dilim ekmekten başka bir şey koyamayacak annenin ıstırabı, bizlerin de yüreğimizi dağlayacak.” dedi.

“MÜSPET İLİMLERDEN UZAKLAŞILIYOR”

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili soruyu yanıtlayan duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, müfredatın müspet ilimlerden uzaklaştırılmasını “tam bir facia” olarak niteleyerek, “Ülkemizin kaynakları çarçur edilmeseydi, örnek olarak 128 milyar dolar buhar olup uçmasaydı, aileler acımasız bir enflasyon yükü altında bu kadar ezilmezlerdi, minik yavrularımıza, hiç değilse günde bir öğün yemek devlet tarafından verilebilirdi.” diye konuştu.

“MUHALİF BELEDİYELERİ HİZMET VEREMEZ HALE GETİRMEK…”

Mehmet Yolyapar, belediyelerin SGK borçları konusundaki soruyu yanıtlarken de, “Merkezi idare, yerel yönetimlere karşı böylesine intikamcı bir yaklaşım sergileyemez. Bunu demokrasi ile bağdaştırmak mümkün değil. Hepimiz biliyoruz ki 31 Mart’ın bir şekilde intikamı alınmaya çalışılıyor. CHP’li belediyelerin, yerel hizmetler açısından göstereceği başarıdan korkuluyor. İktidar partisine mensup belediyeler, devlete mülk vererek borçlarından kurtulacaklar, muhalif belediyeler hizmet veremez hale gelecekler. Asıl büyük borçlar ise, Ak Partili belediyelerden CHP’li başkanlara kalanlar. Oysa, devletin adil olması gerekir. SGK borçları sorunu masaya yatırılmalı, belirli kısmı silinerek, geri kalanı yapılandırılarak ödenebilir hale getirilmeliydi.” değerlendirmesini yaptı.

“ULUCAMİ GÖRKEMLİ BİR GÖRÜNÜM KAZANDI”

Meltem Danışman Çınar’ın, Ulucami’deki ağaçların kesilmesi ile ilgili sorusunu da Yolyapar şöyle cevapladı: “Ağaç kesilmesi, teknik bir takım zorunluluklar dışında hiçbir gerekçeyle tasvip edilemez. Ne yazık ki, ülkemizin dört bir yanında, maden açılması nedeniyle, kasıtlı çıkarılmış yangınlarla onbinlerce, yüzbinlerce ağaç yok ediliyor. Ulucami’deki ağaç kesimi de ilk başta içimizi acıttı. Çorumluların büyük çoğunluğu da buna tepki gösterdi. Sonrasında, tarihi yapının daha görkemli bir biçimde ortaya çıktığını görünce içimiz biraz rahatladı, halkın tepkileri de hafifledi. Bana göre Belediye’nin hatası, kamuoyunu bilgilendirmemek, hazırlamamak. Daha makul bir peyzaj çalışması yapılacağı konusunda halkı ikna etmemek.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜME TASARRUF ENGELİ Mİ VAR?”

Kale’de beklenen kentsel dönüşüm çalışmalarının 2 yıl gecikmesi yüzünden halkın sıkıntı içine girdiğini belirten Meltem Danışman Çınar, bu konuda beklentilerin ne olduğunu sordu. Mehmet Yolyapar, Başkan Aşgın’ın “Çorum Güncesi Özel” programında açıkladığı üzere, kentin belirli yerlerinde kentsel dönüşüm zorunluluğunun bulunduğunu, Kale restorasyonu ile birlikte çevredeki kentsel dönüşümün de, “tarihi kent” projesinin olmazsa olmaz bir parçası olduğunu hatırlatarak, “Kentsel dönüşüm, tüm ülkemizin en güncel sorunu. Zira, başta İstanbul olmak üzere pek çok kentimiz deprem riski ile karşı karşıya. Çorum Belediyesi’nin bu konuda ciddi bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Ama, uygulanan tasarruf tedbirlerinin veya devletteki fon yetersizliklerinin bu gecikmede pay sahibi olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.