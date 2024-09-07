“Atatürk Olacağım” isimli sinema filmiyle beyaz perdeye çıkmaya hazırlanan Çorum’un güzel ve yetenekli çocuğu Onar Karamanlıoğlu, babası Sinan Karamanlıoğlu ile birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

Film projesine büyük ilgi duyan Özdağ, Onur’un “Büyüyünce ben Atatürk olacağım” isimli şiirini de hayranlıkla dinledi ve videosunu çekti. Atatürk sevgisini konu alan filmi gönülden desteklediğini belirten Ümit Özdağ, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm topluma Atatürk’e olan sevgi ve bağlılığın aşılanması gerektiğini söyledi.