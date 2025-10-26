Türk Büro Sen Çorum Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden Şube Başkanlığı’na seçilen Emir Dağaşan, “Ne eğildik ne de sustuk. Çünkü biliyoruz ki hakkı savunmak susarak değil, dik durarak mümkündür. Bizim sendikamız çıkarın değil, vicdanın hareketidir. Bizim davamız adaletin, hakkın ve emeğin davasıdır.” dedi

Üye sayısında Çorum’da birinci olduklarını aktaran Dağaşan; “Göreve geldiğimiz 2022 yılında 547 olan üye sayımızı bugün 805’e ulaştırdık. İlimizde en yakın rakibimize 98 fark atarak bayrağımızı zirveye taşıdık. Biz sayılarla değil, gönüllerle büyüdük.” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi