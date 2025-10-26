Türk Büro Sen Çorum Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kurula geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi’nde bulunan İskele Park Cafe’de tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Şube Başkanı Emir Dağaşan güven tazeledi.

Genel kurula, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcıları Sami Çam, Nebi Yay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri ile Türk Büro-Sen üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Divan Başkanlığı’nı Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay, Divan Üyeliği’ni ise Amasya Şube Başkanı Ömer Sonkaya, Türk Diyanet Vakıf Sen Çorum Şube Başkanı i Metin Lale, Türk Kültür-Sen İl Temsilcisi Oktay Özdemir yürüttü. Yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından genel kurula geçildi.

Şube Başkanı Emir Dağaşan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam’ın konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Tek liste ile girilen genel kurulda tek aday olan başkan Emir Dağaşan yeniden güven tazeledi.

Sendikanın Yönetim Kurulu Emir Dağaşan’ın başkanlığında Ahmet Boyraz, Nihat Ölmez, Emre Başoğlu, Gökhan Keleş, İsmail Ediş ve Adem Karaca’dan, Denetleme Kurulu Burak Buğra Ermiş, Burcu Öksüz, Nihat Demir, Bekir Üzülmez ve Cengiz Özbaş’tan, Disiplin Kurulu ise Şah İsmail Karslı, Murat Topal, Hilmi Yedekçi, Rafet Soysal ve Hüseyin Pulaş’tan oluştu.

