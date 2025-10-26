Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 29. Başkanlar Kurulu Toplantısı kapsamında Bolu’ya gelen cemiyet başkanları ve TGK yönetim kurulu üyeleri, Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı’nı ziyaret etti.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gezide, konuk gazeteciler doğa harikası Gölcük’ün eşsiz manzarasında keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar, Gölcük’ün temiz havası, doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferinden övgüyle bahsederken, Bolu’nun turizm potansiyeline dikkat çekti.

Gezi sırasında Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, misafirlerine Gölcük Tabiat Parkı’nın tarihi, doğal yapısı ve koruma çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkanlar, doğayla iç içe geçen bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu belirterek Bolu’nun tanıtımına katkı sağlayan bu etkinlik için teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi