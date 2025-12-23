Hastane ana hizmet binası zemin katındaki 20 metrekare alanın pastane yeri olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralanması işi 12 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek.

Yıllık muhammen kira bedeli 330 bin lira olan pastane 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hastanede ihale edilecek.

