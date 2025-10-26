Türk Büro Sen Çorum Şubesi’nin Genel Kurulu’nda konuşan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Terörsüz Türkiye” açılımına ve MHP’ye yönelik eleştirilere cevap verdi.

Terörsüz Türkiye projesinde meselenin özünün “Bizim çocuklarımız terörle mücadele etmesin, terör yüzü görmesin” olduğunu kaydeden Çıplak, “Bugün Gazze’de bir barış söz konusuysa bu Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin eseridir. Allah nasip edecek Doğu Türkistan’da bugünleri yaşayacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu 2053 ve 2071 vizyonlarıyla Türkiye yüzyılı hedeflerine daha çok çalışarak üretmek zorundayız. Cumhur İttifakımızın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye’ meselesi tamamen bununla alakalıdır. Bu meseleyi tek bir cümle ile açıklayacak olursak bizim çocuklarımız terörle mücadele etmesin. Meselenin özü bizim çocuklar terör yüzü görmesin. Başka hiçbir şey değil. Kimsenin MHP’ye ve MHP’nin genel başkanına milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın. Biz kimin nerde ne zaman, kiminle pazarlık yaptığını biliyoruz” dedi.

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların belli olduğunu sözlerine ekleyen Çıplak, 2026 yılı ilk çeyreğinden sonra ekonomideki sıkıntıların azalacağını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi