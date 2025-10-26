Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, ortalama 47 bin lira alan bir devlet memurunun büyükşehirde geçinme şansının olmadığını söyledi.

Türk Büro Sen Çorum Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yapan Çam, “Biz Kutadgu Bilig’ten, Yusuf Has Hacip’ten gelen kültür üzerinden 21. yüzyılı Türk yüzyılı yapacağız” diyerek, yapılan toplu görüşmelerde Türkiye Kamu Sen’in itibar gördüğünü kaydetti.

Devlet memurlarının refah içerisinde yaşaması gerektiğini vurgulayan Çam, şunları dile getirdi:

“Biz diyoruz ki devlet memurları devletin asil evlatlarıysa devletin görünen yüzüyse devlet memurlarının refah içerisinde yaşaması lazım. Kamuda tep tip unvan olmak zorunda. Bunun adı da 4a kadrolu devlet memurluğudur. Kamuda sözleşmeli memur olmaz. Kamuda iş barışı olmak zorunda. İşçi kadrosunda sözleşmeli olan arkadaşlarımız bugün il müdür yardımcısı, şu müdürü seviyesinde eğer maaş alıyorsa burada iş barışı bozulmuş demektir. Ortalama 47 bin lira alan bir devlet memuru büyükşehirde geçinme şansı yok. Ev kiralarının geldiği durum ortada. Üst düzey bürokrasi özel sektöre gidiyor. Devlet, memur bulmakta zorlanır hale gelecek. O yüzden Kamu Sen’in görüşlerine Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin ihtiyacı var.”

Muhabir: Haber Merkezi