Basın açıklamasında konuşan KESK Genel Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, her güne yeni zamlarla uyandıklarını ve aldıkları ücretin hayat pahalılığından dolayı mum gibi eridiğini söyleyerek, "Taleplerimize hep birlikte sahip çıkalım" dedi. Koyun, “Halkın yüzde 99’u olarak yaşadığımız tablo gittikçe kararıyor. Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren kapsamlı kriz bitmek bilmiyor” ifadesini kullandı.

“TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYAMAZ OLDUK”

“Ülkeyi yönetenler “Gelişmiş ülkelerde bile raflar boş, dünya hatta gelişmiş batı ülkeleri bizi kıskanıyor” nutukları atıyorlar” diyen Koyun, şunları söyledi: “Evet, ülkede market rafları dolu ama bizim cüzdanlarımız, ceplerimiz boş. Marketleri, pazarları artık müze gezer gibi dolaşıyoruz. Raflardaki her şey el yaktığı için bakıp, bakıp çıkıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk. Kış kapıya dayandı. Doğalgaz, elektrik faturası kâbusumuz yeniden başladı.”