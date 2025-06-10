Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, ünlü balet ve oyuncu Tan Sağtürk, Pazar günü gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la “Çorum’da kültür ve sanat” üzerine sohbet ettiler.

Ziyarete, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü Barış Salcan, hemşehrilerimiz Mersin DOB Müdürü Serbülent Biçer, önceki Müdürü Erdoğan Şanal, “Baletler Köyü” bielgeselinin yapımcısı ve yönetmeni, hemşehrimiz Fatih Diren ve Belediye Kültür Müdürü Eray Çetinkaya da katıldı.