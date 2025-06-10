1 Haziran 2025 Pazar günü Çorum’un 4 köyünde, boşalan muhtarlıklar için seçim yapılmıştı. Merkez İlçe’ye bağlı Tarhankozlusu köyünde yapılan muhtarlık seçimine ise, seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle itiraz edildi.

Muhtar adayı Murat Aşkın, seçimi kazanan Muhtar Vekili Sinan Sefa Güler’in, köy halkından 20 kişinin seçmen kaydını sildiğini, köyle ilgisi olmayan yaklaşık 60 kişiyi de seçmen kaydettiğini öne sürerek Çorum Merkez 2. İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Seçim Kurulu, seçmen kütüğüne itirazların 21-29 Nisan 2025 tarihleri arasındaki askı süresinde yapılması gerektiği ve iddiaların delille ispat edilmediği, soyut söylem düzeyinde kaldığı gerekçesiyle, seçimin iptal talebini incelenmeksizin reddetti.

Gazetemizi ziyaret eden Murat Aşkın, Seçim Kurulu’nun bu kararına rağmen, seçmen kütüklerinin ulaşılabilir şekilde askıya çıkarılmadığı gerekçesiyle, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu ve Çorum Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün de seçim öncesi bilgilendirildiğini açıkladı.