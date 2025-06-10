Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Albayrak İlkokulu öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Okul Şenliği, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya,

Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Şube Müdürü Müslim Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı resim sergisi büyük beğeni toplarken, öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi, halay ve folklor gösterisi ise izleyicilere keyifli anlar yaşattı.