Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” programında, Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine Mart ayından beri yaşamakta olduğu sağlık sorunu hakkında da bilgi verdi.

ÇORUM HABER okurlarıyla, gerektiğinde özel yaşantısını ve kişisel sorunlarını da şeffaf bir biçimde paylaştığını hatırlatan Yolyapar, sağlık sorununu da ilk günden itibaren okurlarına duyurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hiçbir şikayetim yokken gidip, sevgili kardeşim, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaymazlı’ya endoskopi tetkiki yaptırdığımı ve midedeki sorunu erken evrede yakaladığımızı daha önce gazetemde yazmıştım.”

“Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı kardeşimin büyük ilgi ve desteği sayesinde, Bilkent Şehir Hastanesi’nde, önceki Koordinatör Başhekim, hemşehrimiz Opr.Dr. Aziz Ahmet Surel, Gastroenteroloji Cerrahı Prof.Dr. Erdal Birol Bostancı ve Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Burak Civelek’in nezaretinde Çorum’da yapılan tetkiklere ilave ileri tetkiklerim yapıldı.”

“Bir kür kemoterapiyi Bilkent Şehir Hastanesi’nde, sonraki üç kürü ise Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Emre Duygulu’nun nezaretinde Çorum’da, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde aldım. Bu sürecin sonunda yapılan tetkikler, kemoterapinin son derece başarılı olduğu ve midedeki sorunun kontrol altına alındığı sonucunu ortaya koydu.”

“Ankara’da, önce Prof.Dr. Burak Civelek’in, daha sonra ise Prof.Dr. Erdal Birol Bostancı’nın değerlendirmeleri sonucunda, tedavinin olumlu sonuç verdiği belirlenerek ameliyat için herhangi bir engelin kalmadığı kararına varıldı. Dolayısıyla, 12 Haziran 2025 Perşembe günü ameliyat olmak üzere hastaneye yatacağım.”