Çorum FK’nın şampiyonluk yarışındaki rakibi Şanlıurfaspor’un eski Başkanı, İyi Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Emin Yetim’in, daha bitime 6 hafta varken Şanlıurfaspor’u kesin bir ifade ile şampiyon ilan etmesi Çorum’da tepkiyle karşılandı. MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Emin Yetimin’in açıklamasına sert tepki gösterirken, “Politikacılar ellerini futbol sahalarından çekmeli” dedi.

ESKİ BAŞKAN URFA’YI ŞAMPİYON İLAN ETTİ

Geçtiğimiz günlerde, İyi Parti’den milletvekilliği adaylığı için Şanlıurfaspor Başkanlığından istifa eden Emin Yetim, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Şanlıurfaspor’un Spor Toto 1.Lig’e çıktığını gönül rahatlığı ve kesin bir dille söylüyorum” ifadelerini kullanmasına, MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’dan cevap geldi.

ÇORUM FK’NIN HAKKINI YEDİRMEYİZ

Kayrıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emin Yetim’in açıklamalarının akıllara kirli planların tezgahlandığını getirdiğine vurgu yaptı. Çorum FK’nın haklarının gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini kaydeden Kayrıcı’nın açıklaması şöyle: “Henüz lig bitmemiş ve Şanlıurfaspor maç fazlasıyla 2 puan önümüzde yer almaktayken, bu kadar kesin ifadelerle şampiyonluk ilan edilmesi kirli planların tezgâhlandığını akıllara getirmektedir.

GEREKEN CEVAP SAHADA VERİLECEK

Çorum Futbol Kulübü, eksik olan maçını oynayarak gereken cevabı sahada verecektir. Şampiyonluk yarışında tartışmasız en öndeki kulüp olarak rakiplerimize saygı duymakla beraber, kale arkası oyunlara müsaade etmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz.

DÜŞMAN DEĞİL RAKİBİZ

Çorum Futbol Kulübü’nün ve inanmış Çorumspor camiasının yanında olduğumuzu, kulübümüzün haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğimizi kamuoyunun dikkatine sunarız. Politikacılara, kendi işlerini yapmalarını, ellerini futbol sahalarından çekmelerini tavsiye ederim. Zira Şanlıurfaspor bizim düşmanımız değil, rakip takımımızdır. İnanıyoruz ki, ne Şanlıurfaspor, ne de Şanlıurfaspor taraftarı vatandaşlarımız bu çürük iple kuyuya inmeyecektir.”

TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, Vahit Kayrıcı, Çorum FK taraftarlarının mekânı olan Kırmızı Şimşekler Çayevinde, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, bazı yöneticiler ve taraftarlarla bir araya geldi. Başkan Oğuzhan Yalçın ve taraftarlarla sohbet eden Kayrıcı, şampiyonluk yolunda yönetime ve takıma güvenini yenilerken, kırmızı-siyahlı taraftarlarla bir ara olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

(Hüseyin AŞKIN)