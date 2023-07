Tahmini Okuma Süresi: dakika

S.S Çorum Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi içerisinde keresteciler sitesi kurulacak.

Çorum’a Türkiye'ye örnek olacak bir sanayi sitesinin kazandırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde keresteci esnafı için de bir bölüm inşa edilecek.

Bir süre önce Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin’in Başkanlığında kurulan S.S Genç Keresteciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi’nde keresteci esnafının toplu halde hizmet verebilecek bir alanda yeni işyerleri yapılması konusunda talepte bulundu.

Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin ve Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı.

Yapılan anlaşma gereği Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi’nde Keresteciler Bölümü oluşturulacak. Keresteciler bölümünde 44 adet işyeri yapılacak ve esnafa tahsis edilecek.

PROTOKOL İMZALANDI

Zanaatkârlar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ile Genç Keresteciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Yücel Şahin arasında işyerlerinin yapımı ve satın alınması ile ilgili protokol imzalandı.

İmza töreninde her iki kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin yanısıra Yüklenici Firma yöneticileri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar da yer aldı.

Törende konuşan Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, amaçlarının Çorum’da esnafı işyeri sahibi yapmanın yanında aynı sektörde faaliyet gösteren esnafları da toplu halde bir arada bulundurmak olduğunu dile getirdi. Bu doğrultuda yapımı tamamlanan Hurdacıların ardından Keresteci esnafının da toplu halde bir bölgede Zanaatkârlar Sanayi Sitesi’nde faaliyetini sürdüreceğinin altını çizen Mustafa Fındıkcı, yapılan anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

TÜM KERESTECİLER AYNI YERDE OLACAK

Marangozlar Odası ve Genç Keresteciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Yücel Şahin de Hıdırlık Bölgesi’nde bulunan keresteci esnafını toplu halde faaliyet göstereceği bir yere taşıma konusunda yaptıkları girişimler neticesinde en uygun yerin Zanaatkârlar Sitesi olduğuna karar verdiklerini anlattı.

Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptıkları görüşmeler neticesinde 44 işyeri konusunda anlaşmaya vardıklarını dile getiren Yücel Şahin, anlaşmanın her iki tarafa ve yapılacak işyerlerinin keresteci esnafına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

AŞGIN’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Fındıkcı ve Şahin, keresteci esnafına Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde yer tahsisi konusunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da önemli katkısı olduğunu dile getirerek, esnaf dostu Başkan Aşgın’a da özellikle de teşekkür ettiler.