915, 916 ve 917 numaralı adaları kapsayan dönüşüm için ön sözleşme süreci 10 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Vatandaşların sürece katılımını kolaylaştırmak amacıyla 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde Kentsel Dönüşüm Ofisi akşam 20.00’ye kadar hizmet verecek.

Hasanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi’yle ilgili Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Hasanpaşa Sokaklarda yer alan yapılar yaklaşık 40–50 yıllık, 266 bağımsız bölümden oluşuyor. 1970–1980’li yıllarda inşa edilen bu binaların depreme karşı dirençli hale getirilmesi, kentsel dönüşümün kolaylaştırılması amacıyla Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarihli kararı ile revizyon imar planı onaylandı. Revizyon imar planı kapsamında bölgede kat adedi 4’ten 6’ya, emsal hakkı 1.60’tan 2.00’a çıkarıldı. Ancak aradan geçen 3 yıllık sürede müteahhitler ve hak sahipleri arasında anlaşmalar sağlanamadığından dönüşüm konusunda ilerleme kaydedilemedi. Buna istinaden 04.10.2024’te alınan meclis kararıyla bölge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edildi.

Muhabir: Haber Merkezi

Bölgenin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesiyle; Belediye öncülüğünde, Belediye Kanunun 73. maddesine istinaden daha önce yapılmamış olan bir projeyi hayat geçirmek amacıyla yola çıkılmıştır. Projenin Çorum Belediyesi-Özel Teşebbüs-Halk birlikteliği ile projenin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.İmar planlarında, kentsel tasarım projelerinde, vaziyet ve kat planlarında onlarca alternatif değerlendirilmiştir. Bu projeler arasından koruma kullanma dengesi gözeterek, bölgedeki sosyal donatı alanlarını yükseltecek buna paralel olaraktan vatandaşların menfaatlerini ön planda tutacak proje üzerinde karar kılınmıştır. Yoğun katılım ile halk toplantıları düzenlenmiştir. Halk toplantısında gelen talepler üzerine projede mimari planlarda güncelleştirmeler yapılmış ödeme süreleri revize edilmiştir.Hasanpaşa kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahallinde 915, 916 ve 917 nolu adaları kapsayan alanda 266 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Yaklaşık 40-50 yıllık yapılardan oluşan bölge ekonomik ömrünü doldurmuştur.Projenin 8 kat olarak hazırlanmasının temel sebebi 3 imar adası birleştirilerek yapılar arasında sağlıklı çevre için gerekli olan mesafelerin bırakılabilmesi, park ve otopark gibi sosyal donatı alanlarının ada içerisinde karşılanması, katma değeri yüksek yapıların üretilmesi sebebiyle tercih edilmiştir. Bölgede 8 kat olarak çalışma yapılsa da Çorum Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarih 123 sayılı kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planları ile verilmiş olan emsal değerinde bir artış yapılması öngörülmemektedir. Anlaşılacağı üzere; kat adedinde yapılan artışın temel nedeni ada içerisindeki donatı alanlarının (Park, Otopark vb.) arttırmasını sağlayarak daha nitelikli mekânların oluşmasını sağlamaktır. Belediyenin 3 adayı birleştirerek yaptığı dönüşüm projesi haricinde parsel bazlı yapılaşmada; parsellerin mevcut durumu imar mevzuatına göre 8 kat yapılaşmaya müsait değildir. Kentsel dönüşüm kapsamında yeterli sayı sağlanamaması, Çorum Belediyesi projeden çekilmesi durumunda hak sahibi mevcut imar planına göre bireysel dönüşüm yapabilecektir.Hasanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi 12 blok 248 adet (3+1), 324 adet (2+1) olarak tasarlanmıştır. 2+1 daireler brüt 91 m2, 3+1 daireler brüt 119 m2’dir. Mevcut durumda dairelerin büyüklükleri 3 katlı yapılarda net: 55 m2 ile 93 m2, Brüt: 74 m2 ile 103 m2 arasında 5 katlı yapıların ise net: 82 m2 ile 85 m2 Brüt ise 96 m2 104 m2 arasındadır. Arsa payları ise 5 katlı yapılarda 49 m2 ile 68 m2 arasında – 3 katlı yapılarda ise 85 m2 ile 115 m2 arasında olup her bir bağımsız bölümün birbirinden farklıdır. Bu sebepten dolayı her bir vatandaşımızın ödeme durumları birbirinden farklılık teşkil etmektedir.Vatandaşlarımızın mevcut dairelerindeki kat hiyerarşisi bozulmayacak şekilde noter huzurunda çekilecek kura ile daireleri belirlenecektir. Şöyle ki; mevcutta zemin katta oturan vatandaşlarımız zemin ve 1. kattan – 1. katta oturan vatandaşlarımız 2. ve 3. kattan - 2. , 3. ve 4. katta oturan vatandaşlarımız 4. 5. 6. ve 7. kattan dairelerini kura sonucu alabileceklerdir.Ödeme durumları hesaplanırken mevcut durumda yer alan her bir yapının ve her bir dairenin şerefiye farkları ve arsa payları dikkate alınarak haksızlık yaşanmasının önüne geçilmiştir.Proje kapsamında haksızlık olmaması amacıyla herkes bulunduğu kata paralel şekilde dairelere noter huzurunda çekilecek olan kura sonucunda yerleştirilecektir. Buna göre; mevcutta oturduğu kata ve şerefiye benzer konumda daireye geçen vatandaşlar; 3 katlı binalarda hak sahibi olan vatandaşlar 2+1 brüt 91 m2 daire istemesi durumunda ortalama: 183.000 TL ile 403.000 TL - 5 katlı binalarda hak sahibi olan vatandaşlar 2+1 daire brüt 91 m2 istemesi durumunda ortalama: 702.000 TL ile 985.000 TL arasında yukarıda bahsedilen kriterlere göre ödeme çıkmaktadır.119 m2 brüt 3+1 daire tercih etmek isteyen vatandaşlarımı ise ilave 1.000.000 TL ödemek durumundadır.Peşin ödemelerde %20 indirim seçeneği de vatandaşlarımıza sunulmuştur. Ayrıca dileyen vatandaşlarımız ise 60 ay vade ile bu rakamları ödeyebilecekleridir. 6 ayda bir TÜFE oranında ödemeler güncellenecektir.Yukarıda belirtilen ödemeler vatandaşlardan alınacak maksimum ödemeler olup; kat karşılığı oranı bakımdan % 37 esas alınarak hazırlanmıştır. Yapılacak ihale sonucunda kat karşılığı inşaat oranın % 37’nin üstüne çıkması durumunda artan değer vatandaşların borçlarından düşülecektir.Proje kapsamında üretilen dairelerin tamamı yüklenici ile vatandaşlar arasında pay edilecektir. Çorum Belediyesi bölgede artacak olan alt yapı ve yapılması planlanan donatı alanlarının inşasını üstlenecek, yüklenici ile vatandaşların arasında koordinasyonu sağlayacak, inşaatın takibini, şartnameye göre uygunluğu, projelerin hazırlanması/onaylanması, anlaşmaların yapılması gibi tüm süreci hak sahipleri daireleri alana kadar sürdürecektir. Projeye dâhil edilen yolların mülkiyeti Belediyeye ait olup arsa payı eksik/düşük olan vatandaşlarımız proje kapsamında belediyeye ait olan kısmın ödemesini yapmakta (ödeme tabloları bu şekilde oluşturulmuştur.) bu sayede eksik olan arsa payını tamamlamaktadır. Dolayısıyla hiçbir vatandaşımıza pozitif veya negatif ayrımcılık yapılmamakta adalet temelinde tüm proje ele alınmaktadır.Proje kapsamında ön sözleşme görüşmelerimiz devam etmekte olup, 10 Eylül 2025 saat 20.00’ye kadar kentsel dönüşüm projesinde yer almak isteyen vatandaşlarımızı Yeni Belediye Hizmet Binası C Blok Zemin katta yer alan Kentsel Dönüşüm Ofisimize bekliyoruz.”