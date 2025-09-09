Sağanak yağmurlarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek adına alt yapı çalışmalarına önem veren Çorum Belediyesi, 2019 yılından bu zamana kadar 58 kilometrelik yağmur suyu şebeke çalışması yaptı.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son 6 yılda 51 bin 407 metre yeni yağmursuyu hattı, 509 metre mevcut yağmursuyu hattı yenileme çalışması ve 6 bin 440 metre yağmursuyu ızgara bağlantısı olmak üzere toplam 58 bin 356 metre yağmur suyu şebeke çalışması gerçekleştirdi.



Bu çalışmalarla birlikte; Çorum’da önceki yıllarda sağanak yağışlarda özellikle Akşemsettin Caddesi, Bahabey Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Dr. İlhan Gürel Caddesi, Cemilbey Caddesi ve Sancaktar Sokak başta olmak üzere şehrin bazı noktalarında yaşanan sıkıntıların önemli ölçüde ortadan kalktığı gözlendi.

Öte yandan, Çorum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü de meteorolojik uyarıları takip ederek riskli durumlarda önceden tüm ekiplerin koordinasyonunu sağlıyor. Sel riskine karşı teyakkuza geçen Çorum Belediyesi ekipleri, yağış öncesinde tüm mazgalların açık ve temiz tutulmasını sağlıyor.

Yağış sırasında da görevi başında olan saha ekipleri sel ve su baskını durumunda ihbarların alındığı Çağrı Merkezi ve Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde gece-gündüz görev yapıyor.