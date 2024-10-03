Geçtiğimiz hafta Velipaşa Hanı’nda yapılan “Şehrin Mutlu Çocukları: Sağlığım Önemsiyorum, Beslenme Çantamı Kendim Hazırlıyorum” etkinliğiyle başlatılan çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılmasını amaçlayan eğitimler Hürriyet İlkokulu’nda devam etti. Hürriyet İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Hatice Kayadibi’nin yanı sıra meclis üyeleri öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Çocuklara yönelik sunum yapan Diyetisyen Beyza Cebeci evde bulunan malzemelerle nasıl sağlıklı beslenme yapılabileceğini anlattı. Beslenme çantalarının evde bulunan malzemelerle hazırlanabileceğini anlatan Diyetisyen Beyza Cebeci çocuklardan gelen soruları da cevapladı.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen eğitimler diğer okullarda da devam edecek.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ