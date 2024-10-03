Eğitim-Bir-Sen Çorum 2 No’lu Şube, 1. Olağan Genel Kurulu’nu başarıyla gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner’in katılımıyla yapılan kurultayda, yeni yönetim belirlendi ve mazbata teslim töreni yapıldı.

Şube Başkanı Doç. Dr. Harun Kısacık, Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada, “Teşkilatımıza ve ilimize hayırlı olsun. Bu başarı hikâyemizde bizleri yalnız bırakmayan değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Şimdi daha güçlü adımlarla durmak yok, yola devam diyoruz” dedi.

Yeni yönetimin, eğitim camiasına katkı sağlamaya devam etmesi bekleniyor.

Editör: SELDA FINDIK