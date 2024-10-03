Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube olarak basın açıklamasına katılım sağladıklarını belirterek, eksikliklerin giderilmesi için destek sağladıklarını söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ayrıştırıcı değil kapsayıcı olması gerektiğini ifade eden Ali Doğan, “Eğitimcileri bölmemeli, haklar yarım kalmamalı” dedi.



Hükümeti ve TBMM’yi meslek kanununda beklentileri karşılamaya davet ettiklerini dile getiren Doğan, “Millî Eğitim Uzmanı, Bakanlık Müfettişi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, Araştırmacı, Şube Müdürü, Eğitim Müfettişi, Eğitim Müfettiş Yardımcısı ve Eğitim Uzmanı kadrolarında görev yapanlarda, aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik ünvanına dayalı hakların tanınması konusunda adım atmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Doğan, Eğitim-Bir-Sen olarak Şube Müdürü, Uzman, Araştırmacı ve Eğitim Müfettişi gibi kadrolarında bulunan eğitim çalışanları için “1 Günlük İş Bırakma” kararı alarak Milli Eğitim Bakanlığı önünden Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki eksiklerin giderilmesi için basın açıklaması yaptıklarını aktardı.