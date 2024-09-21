Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmancık ilçe merkezinde bir bahçe serasında kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir süre serayı takip eden narkotimler daha sonra operasyon düzenledi. Operasyonda 800 gram esrar, 60 kök Hint keneviri, 500 gram Hint keneviri tohumu, 1 adet hassas terazi ile çok sayıda ışıklandırma, fan, bitki ilacı ve Hint keneviri yetiştirme aparatı ele geçirildi.



Zehir tacirlerine suçüstü

Öte yandan Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan suçüstü yapılan 7 zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda 150 gram sentetik kannabinoid, 65 gram esrar, 70 tablet sentetik ecza ve 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin TL para ve 16 av fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak Çorum L tipi cezaevine gönderildi.

Editör: İHA AJANS