Alınan bilgiye göre Buharaevler Mahallesi Dr Sadık Ahmet Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus ekipleri durumundan şüphelendikleri 19 PA 917 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin 'DUR' ihtarına uymayan sürücü araçtan malzeme atarak kaçmaya başladı.
Yaklaşık 20 kilometre takip sonrası sıkıştırılan aracın sürücüsü kaçabilmek için kaldırıma çıkarak yoluna devam etti.
Lastikleri patlak halde kaçmaya devam eden araç Çiftlik Mezarlığı önünde depolama yapılarak durduruldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Bekir D.U.(33)'ün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.
79 bin 159 lira ceza uygulanan sürücü emniyete götürülürken, araç trafikten men edildi.
Polis ekipleri kovalamaca esnasında şüpheli araçtan atılan malzemeleri bulmak için güzergahta arama başlattı.