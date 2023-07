Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Akkaya köyünde ikamet eden S.O. ile oğlu M.O., tarlada çalıştıkları sırada vücutlarına kene yapıştı. Bir süre sonra yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri başlayan S.O. ile M.O., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde S.O. ile oğlu M.O.’nun vücuduna kene yapıştığı belirlendi. Vücutlarına yapışan kenenin çıkartılmasının ardından S.O. ile oğlu M.O. hastanede gözetim altına alındı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi bulunan S.O. ile M.O., Çorum’a sevk edildi.