Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 21.hafta maçında konuk ettiği lig sonuncusu Adana Demirspor’u 80’li dakikalarda bulduğu gollerle 4-1 yenerek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşırken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kolay gibi görünen maçların aslında daha zor olduğunu kaydeden Eroğlu, galibiyete rağmen takım içerisinde kendilerini eleştireceklerini ifade ederken, “Öncelikle Adana Demirspor’u tebrik etmek istiyorum. Çok iyi mücadele ettiler.

Bizim için kolay görünen bir maç. Aslında bu tip maçlar çok daha zordur. Maçın başlangıcında attığımız gol, ofsayt ile iptal edilen gollerimiz vardı. Bu tip maçlarda erken yakaladığınız goller avantajlı oluyor. Kaçırdığımız birçok pozisyon var. Tabii, değerlendiremeyince rakibin direnci artıyor. Bunların yanında kalemizde bir gol gördük ve devreye beraberlikle girdik.

Oyun anlamında zaman zaman üretken bir oyun olsa da, skor alamayınca rakip takımın direnci daha da arttı. Yaptığımız müdahaleler, oyun değişiklikleriyle maçı kazandık.

Kolay görülen maçlar hep zordur. Konsantrasyonun yüksek olması gerekiyor. Biz de en iyi şekilde hazırlandık ama maçın başında yakalayamadığımız skor son bölüme taşındı. Son 10 dakikada bulduğumuz gollerle kazandık. Sonuçta 3 puan kazandık, bu önemli ama takım içerisinde kendimizi de eleştireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve Sarıyer maçına en iyi şekilde hazırlanacağız” şeklinde konuştu.