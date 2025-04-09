31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde AK Parti listesinden Belediye Meclis Üyesi seçilen 5 isim, istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.
Cumhur İttifakı çatısı altında seçilen Arslan Kaynar, Ali Beyaz, Selim Güloğlu, Ahmet Yağmur Çırak ve Ahmet Kurtbaş, 7 Nisan 2025 tarihinde AK Parti’den istifa etti.
Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Çorum Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı bloğu dağılmış oldu.
ARSLAN KAYNAR GRUP BAŞKAN VEKİLİ
İstifaların ardından belediye meclisinde AK Parti, CHP, MHP ve Yeniden Refah Partisi üyelerinden oluşan dört ayrı grup oluştu.
MHP’ye geçen meclis üyeleri, belediye meclisinde grup kurarak Arslan Kaynar’ı MHP Grup Başkanvekili olarak belirledi.