“Hatıraların Evi Günümüzde Aile” konulu konferansla dinleyicilerin karşısına çıkan Sayar, aile ilişkileri ve eşlerin psikolojisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Çorum Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini sürdürüyor. Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, Devlet Tiyatrosu Salonu gerçekleşen konferansta Çorum halkı ile buluştu. Konferansa AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferans sonunda AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Prof. Dr. Kemal Sayar’a çiçek ve hediye takdim etti.