CHP Çorum Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, CHP’nin 7’nci başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan tehditlerin vız gelip tırıs gideceğini söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Tahtasız şu görüşlere yer verdi: “7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak görev yaptığı süredeki eylemleri için, siyasi yasak ve ceza istenmesi AKP iktidarının son çırpınışları, hukuku son katletme girişimidir.

Milyonların gönlünde yer etmiş, adalet için yüzlerce kilometre yürümüş, toplumun birleştirici gücü olmuş Kemal Kılıçdaroğlu’na, bizlere ve demokrasiye yönelik bu tehditler vız gelir, tırıs gider. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanındayız”



Editör: HABER MERKEZİ