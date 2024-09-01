Çorum’da 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca uygulanan tedbir kararlarının ele alınması, kurumlararası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Yeliz Mercan yönetiminde yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve kurum amirlerinin katılımı ile düzenlenen Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda müdürlüğün Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilerek, ilimizde hakkında tedbir kararı yürütülen çocuklar ile alakalı çalışmalara yer verildi.

Toplantıda 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü hizmet tanıtımının ardından diğer kurum amirlerinin katlılarıyla çocuk hizmetleri alanında kurumlararası koordinasyon ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Editör: SELDA FINDIK