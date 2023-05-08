Hanoğlu Konağı’nda düzenlenen etkinliğe; CHP Çorum Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat, Çorum Kılıçdaroğlu Gönüllüleri İl Koordinatörü Semrin Kaleli, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Melahat Özoğlu, DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli, bazı parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

Hıdrellez ve Anneler Günü ile ilgili çeşitli konuşmaların yapıldığı etkinlikte, kadınların 14 Mayıs seçimlerinde demokrasiye, sandığa sahip çıkmaları talep edildi.

Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat da tüm katılımcıların Hıdrellez Bahar ve Kültür Bayramı ile Anneler Günü’nü tebrik etti.

Milletvekili adayları, tüm seçmenlerden Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kıılçdaroğlu ve milletvekili adayları için destek istedi.

(Haber Merkezi)