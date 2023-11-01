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Bülent Üstünel Sahası'nda Teknik Direktör Tahsim Tam nezaretinde gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katılırken, Sadık Arda ile Berkay Can Değirmencioğlu takımdan ayrı, Thomas Verheydt ise salonda çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra kalesiz topla pasa dayalı bir oyun yapan Kırmızı-Siyahlılar son bölümde yarı sahada yaptığı taktik antrenman ile günü tamamladı.

Kırmızı-Siyahlılar yarın yapacağı antrenman ile Keçiörengücü maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

