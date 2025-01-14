Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı.İlyas A'nın (50) kullandığı 06 GE 897 plakalı minibüs, Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü mevkisinde devrildi.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücü ile minibüste bulunan Asuman A. (46) ve Hilal A. (16) yaralandı.Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon, kaza yerinde görev yapan polis memuru Erdal Baydar'a (37) çarptı.Ağır yaralanan polis memuru ve diğer 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı polis memurunun yaklaşık 2 ay önce Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi.Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan hastaneye giderek yaralı polis memurunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.Yaralı polis memuru Erdal Baydar, buradaki tedavisinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kamyon sürücüsü Fatih K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK