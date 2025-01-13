İlk olarak, amatör ve ticari su ürünleri avcılığının denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen kontrollerde 39.934 metre misina balık ağı, 1.200 metre kerevit ağı ve çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. Bu malzemeleri kullanan 61 şahsa yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile birlikte, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları kapsamında yapılan denetimlerde ise 20 şahsa avcılık kurallarını ihlal etmekten işlem uygulandı. Ayrıca, ruhsatsız ve uygun olmayan av tüfeği bulunan 6 şahsa ait tüfekler el konuldu.

Çorum’da, çevre bilinci oluşturmak amacıyla, 14 ilk ve ortaokulda toplam 1.082 öğrenciye "Temel Çevre Bilinci, Hayvan Sevgisi ve Hayvanların Korunması" konularında eğitim verildi. Bu sayede çevre ve doğa sevgisi artırıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, paydaş kurumlarla işbirliği içinde çevre ve doğa koruma çalışmalarına devam edeceğini belirterek, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Vatandaşların, çevre ve doğa koruma konularındaki ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden Jandarma’ya bildirmesi gerektiği vurgulandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ