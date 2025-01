Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamma tepki gösteren KESK, Birleşik Kamu-İş, BASK, HÜR-SEN ve ASİM-SEN’in kararı doğrultusunda kamu emekçileri iş bırakarak alanlara çıktı.

KESK Çorum Şubeler Platformu’nun çağrısıyla saat 09.30’da Pirbaba Parkı önünde toplanan kamu emekçileri, “Genel grev-genel direniş”, “İnsanca yaşam istiyoruz”, “Susma sustukça yeni zamlar gelecek”, “Sermayeye değil, emekçiye bütçe” sloganları atarak Saat Kulesi’ne kadar yürüyüş yaptı.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilciliği’nin de destek verdiği yürüyüşte kamu emekçilerini Postane önünde bekleyen Birleşik Kamu-İş ve diğer sendikaların üyeleri “birleşe birleşe kazanacağız” sloganıyla karşıladı.

Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi Tuba Üreyen, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı % 44,38’lik yıllık enflasyon oranının çarşıda ve pazarda yaşanılan gerçeklerle asla bağdaşmadığını belirterek, “Halkı yanıltan bu sahte rakamlarla bizleri sefalete mahkûm etmeye çalışanlara karşı susmayacağız. Yalanlarla örülmüş bu sistemin illüzyonunu reddediyoruz ve emeğimizin onurunu korumak için mücadele bayrağını yükseltiyoruz” dedi



“EMEĞİMİZE YAPILMIŞ BÜYÜK BİR HAKARET”

“Kamu emekçilerinin maaşlarına %11,54 gibi trajikomik bir zam uygulamak, alın terimize ve emeğimize yapılmış büyük bir hakarettir” diyen Üreyen, “Üstelik bu hakaret yalnızca kamu emekçilerini değil, toplumun geniş kesimlerini de derinden yaralamaktadır. Ekonomik krizle her gün biraz daha ağırlaşan hayat koşulları, temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak duruma gelmemize yol açmıştır. Açlık sınırında yaşamaya zorlanan milyonlar olarak, bu düzenin sürdürülemez olduğunu haykırıyoruz.

Artık zamlar, sıradan bir haber olmaktan çıkıp emekçilerin günlük yaşamını alt üst eden bir gerçekliğe dönüşmüştür. Market raflarından temel ihtiyaçlara, faturaların her kaleminden ulaşım ücretlerine kadar fiyatlardaki artışlar, emekçilerin cebine her gün biraz daha yük bindiriyor. Kamu emekçileri, maaşlarını hangi ihtiyaçlarına yetiştireceklerini şaşırırken, art arda gelen zamlarla mücadele etmek neredeyse imkânsız hale geldi” şeklinde konuştu.

KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ise yaptığı konuşmada, kamu emekçileri olarak, toplumun diğer kesimleri gibi, yıllardır artan enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük ücret zamları karşısında yoksullaşmaya mahkûm edildiklerini vurguladı.

Her geçen gün etkisini artıran ekonomik krizin milyonların yaşamını daha da zorlaştırdığının altını çizen Sırma, insanların alım gücümüz düşerken, en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını ifade ederek şunları söyledi: “TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları gerçeğin birazını bile yansıtmazken, maaşlarımız mum gibi eriyor ve ülke olarak hızla yoksulluğa sürükleniyoruz.



“ARTIK YETER! EMEKÇİSİ, EMEKLİSİ BİLCÜMLE GEÇİNEMİYORUZ”



Maaş artış oranının sadece yüzde 11,54 olmasının utanç verici bir durum olduğunu kaydeden Sırma, iş yerlerinde alın teri döken emekçilerin enflasyon karşısında ezilirken, sermayenin her geçen gün daha fazla kar ettiğine dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Vergi yükünün büyük bölümü emekçilerin omuzlarına yıkılırken, zenginlerin vergi borçları birer birer siliniyor. Kamu kaynakları, halkın ihtiyaçları yerine sermayeye ve yandaş projelere aktarılıyor. Bu adaletsiz düzenin bedelini yıllardır neden sadece biz emekçiler ödüyoruz? Kamu emekçilerinin, işçilerin, emeklilerin “insanca yaşayacak ücret” taleplerini görmezden gelen siyasi iktidarın ücretlerimizi baskılayıp, boğazımızı sıkarak uygulamaya çalıştığı ekonomik programa karşı kamu emekçileri olarak itiraz ediyoruz.

Siyasi iktidarın toplumun büyük bölümünü oluşturan işçiler, kamu emekçileri ve emeklileri sefalete mahkûm eden politikalarına ve emeğimizin değersizleştirilmesine karşı bir kez daha sesimizi yükseltmek ve taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Türkiye’deki vergi sistemi, emeği ile geçinenler aleyhine işlemektedir. Ücretli çalışanlar, gelir vergisi dilimleri nedeniyle yıl içinde daha fazla vergi ödemek zorunda kalırken, sermaye kesimi vergi avantajlarından yararlanmaktadır.”

“ÇALIŞANLARIN VERGİ DİLİMİ SABİTLENMELİ”

Kamu emekçileri olarak yılın başında aldıkları ücretin birkaç ay içinde vergi dilimlerinin artmasıyla eridiğini aktaran Sırma, “Adil bir vergi sistemi için ücretli çalışanların vergi dilimi yüzde 10 olarak sabitlenmeli, temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Kamu emekçileri, maaşlarının büyük bir kısmını oluşturan ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmamasından dolayı emekli olduklarında ciddi bir gelir kaybı yaşamaktadır. Bu adaletsiz uygulamaya derhal son verilmeli, tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. Alacağımız her zam, gerçek bir toplu sözleşme yasası ile teminat altına alınmalı ve taban aylığımıza dahil edilmelidir. Son toplu sözleşme süreci bu durumun tipik bir yansıması olmuştur. Grev hakkının olmadığı bir toplu sözleşme sürecinin, kamu emekçilerinin iradesini yansıtmaktan uzak olacağı açıktır. Grevli toplu sözleşme hakkı, kamu emekçilerinin örgütlü mücadelesinin temelidir. Kamu emekçilerinin hak arama mücadelesinde en etkili araç olan grev hakkı, anayasal güvence altına alınmalı ve sendikalar, üyelerinin haklarını savunabilecek yasal zeminler oluşturulmalıdır.” İfadesine yer verdi.

CHP’Lİ VEKİL DE DESTEK VERDİ

Hürriyetçi Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Alparslan da yaptığı konuşmada ülkemizde yaşanan derin ekonomik kriz sonucunda ortaya çıkan aşırı zamlar, pahalılık, yoksullaşma nedeniyle çalışanların ekonomik olarak yok edilmeye çalışıldığını söyledi. Alparslan, çalışanlara ve emeklilere verilecek artışların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kamu emekçilerinin iş bırakma eylemine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel ve DEM Parti temsilcileri de destek verdi.