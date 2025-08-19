Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Nisan-Haziran dönemine ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık artışla %8,6 seviyesine ulaştı. 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı, 106 bin kişilik artışla 3 milyon 34 bine yükseldi.

Genç ve kadın işsizliği en yüksek seviyede

Kadınlar arasında işsizlik oranı %11,6 olurken, erkeklerde bu oran %7,0 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta (15-24 yaş arası) işsizlik oranı ise %15,9’a ulaştı. Aynı yaş grubunda erkek gençlerde işsizlik %11,7 olarak ölçülürken, genç kadınlarda %23,7’ye kadar çıktı.

İstihdam geriledi, oran %48,9’a düştü

İkinci çeyrek itibarıyla istihdam edilen kişi sayısı 41 bin azalarak 32 milyon 435 bine geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı 0,2 puan düşerek %48,9 olarak kaydedildi. Erkeklerde bu oran %66,1 olurken, kadınlarda %32,1 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam işgücüne katılma oranı %53,5 ile sabit kalırken, erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %36,3 seviyesinde ölçüldü.

Sektörel istihdamda hizmetler öne çıktı

İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, hizmet sektörü %58,9 ile en fazla istihdam sağlayan alan oldu. Tarımda 95 bin, sanayide 156 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken; inşaat sektöründe 36 bin, hizmetler alanında ise 174 bin kişilik artış gerçekleşti.

Toplam istihdamın %14’ü tarım, %20,3’ü sanayi ve %6,8’i inşaat sektöründe yer aldı.

Atıl işgücü oranı %32’ye yükseldi

İşsizlik, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünün birleşimiyle oluşan atıl işgücü oranı, 2025’in ikinci çeyreğinde 3,5 puanlık yükselişle %32,0’ye ulaştı. Aynı dönemde zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin birleşik oranı %22,1 olarak ölçülürken, potansiyel işgücü ile işsizlerin toplam oranı ise %20,2 oldu.

Çalışma süresi kısaldı: ortalama 42,1 saat

İkinci çeyrek döneminde istihdam edilen bireylerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi, önceki döneme kıyasla 1,2 saat azaldı ve 42,1 saat olarak hesaplandı. Bu veri de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış şekilde açıklandı.