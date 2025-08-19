Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nün ileri gelenlerinden, ilimizin sevilen simalarından Rıza Hardal’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhum Ali Hardal, merhum İsmail Hardal, Emekli Astsubay Hüseyin Hardal, Öğretmen Hatice ve Öğretmen Satı Hardal’ın babaları, Barış, Cansu, Türküsu, Devin Doğal Hardal, Ozan Doğaç ve Onat Turaç Kılıç ile Deniz Yıldız'ın dedeleri, Gazeteci Güngör Atak’ın eniştesi olan Rıza Hardal, Halk Eğitim Merkezinden emekli idi.

Kültür – sanat dünyasının tanınmış isimlerinden Rıza Hardal, şiirler yazıyor ve sanat toplantılarına katılıyordu.

Merhumun cenaze ve defin bilgileri ilerleyen saatlerde belli olacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi